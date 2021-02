“Un Artista a settimana”: pittura e fotografia in esposizione alla Gallery Malocello

Varazze. La rassegna “Un Artista a settimana” della Gallery Malocello continua da sabato 20 a venerdì 26 febbraio su Facebook con l’esposizione delle opere della pittrice Maria Rosa Pignone e del fotografo Antonio Morano.

Genovese di nascita e formazione, la brava e versatile Maria Rosa Pignone fa parte dell’Associazione Artisti Varazzesi ed ha allestito mostre personali e partecipato a varie esposizioni collettive, suscitando costantemente interesse e consensi. Attenta osservatrice della natura nelle sue molteplici espressioni, s’ispira ad essa per realizzare le sue opere, cogliendone efficacemente i colori e le atmosfere.

I suoi soggetti preferiti sono le nature morte, il mare e i paesaggi liguri, di cui ama rappresentare gli aspetti più caratteristici e suggestivi. Il suo costante interesse per la ricerca la porta ad esprimersi usando le più svariate tecniche, dall’olio alla tempra, dall’acquarello al pastello ad olio, ottenendo sempre risultati apprezzabili.

Antonio Morano è un fotoreporter autodidatta con una lunga esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività amatoriale “strada facendo”, in più località e nazioni, sempre con la macchina fotografica in mano e pronto ad immortalare visioni ed emozioni.

La sua passione per la fotografia, unita a quella per i viaggi, era talmente radicata nella sua mente che nulla poteva impedirgli di diventare con il tempo un bravo fotografo. Alcune di quelle “visioni ed emozioni” sono state esposte nella Gallery Malocello: il racconto di un lungo cammino che, nel corso della mostra in presenza, ha interessato e coinvolto i tanti visitatori intervenuti.