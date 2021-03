“Un anno di Covid”: come i ragazzi si sono reinventati in un seminario del Leo Club

Nell’ambito della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19 giovedì 18 marzo alle ore 21 su Zoom il Leo Club Alassio Baia del Sole organizza il seminario “Un anno di Covid. Come i ragazzi si sono reinventati”.

La studentessa e arbitra di calcio Elena Parizzi spiegherà in che maniera le nuove generazioni sono riuscite a riadattare la loro vita a livello scolastico, sportivo e sociale. La presidente del MultiDistretto Leo 108 Italy Francesco Perrella racconterà l’impegno profuso dai soci di tutta Italia in questo annus horribilis. Il giovanissimo volontario di pubblica assistenza Alber Baca porterà invece la sua testimonianza in merito al contatto diretto con chi ha contratto il virus.

Per partecipare sarà sufficiente inserire l’ID Riunione 839 4475 7581