“Un amore così grande” – Omaggio ai poeti coniugi Aldo Capasso e Florette Morand

Con il patrocinio della Provincia di Savona, dei Comuni di Altare e Sissa Trecasali (PR) e dello Studio Byblos di Dino Marasà (PA) dal 20 al 28 luglio presso la Sala Nervi del Palazzo della Provincia di Savona si svolgerà l’importante evento artistico culturale “Un amore così grande”, dedicato al ricordo del legame indissolubile che univa il poeta altarese Aldo Capasso (1909 – 1997), più volte candidato al Nobel, e la moglie, la poetessa nazionale delle Antille Francesi madame Florette Morand, nata nel 1926 e scomparsa nello scorso mese di febbraio.

Il titolo della manifestazione è stato tolto da una celeberrima canzone lanciata da Mario del Monaco e Claudio Villa e incisa da molti altri, che è sembrata ben descrivere il rapporto di affetto totalizzante che legava i due personaggi, sposatisi nel 1970 e convissuti per 27 anni nel palazzo avìto dei Capasso in quel di Altare. A questo “memorial” (che vuole essere un po’ la continuazione ideale dei numerosi “memorial” associati al Premio “Aldo Capasso” che l’instancabile vedova portò avanti per moltissimi anni proprio nella sede della Provincia ma anche fuori Savona) è associata una collettiva d’arte a cui hanno dato la loro adesione numerosi artisti, locali e non.

Lo scrittore e critico Marco Pennone, oltre a presentare gli artisti, introdurrà il ricordo dei coniugi Capasso, in particolare di madame Florette, dalla quale è stato considerato uno dei tanti “figli adottivi”, poi cederà la parola a son Giovanni Farris, che della produzione capassiana è considerato uno dei massimi esperti. Interverranno le poetesse Silvia Ragazzini Martelli, ideatrice del Premio Letterario Internazionale “Padus Amoenus” di Sissa (PR), Franca Maria Ferraris, Clara Simioni, Maura Arena e lo storico Giulio Fiaschini.

Numerose sono le iniziative culturali che accompagneranno l’evento. Martedì 23 luglio con inizio alle ore 17 ci sarà una tavola rotonda sul tema “Dove va la Musica?” con la partecipazione del maestro Giancarlo Monterosso, direttore della Camerata Giovanile della Svizzera Italiana, e dei dj Bruno Rosi e Gianni Piraldo. Il 27 luglio con orario straordinario dalle 10 di mattina sino a mezzanotte ci sarà un’intera giornata dedicata all’esoterismo nelle sue varie forme. Direttore artistico dell’evento è Ettore Gambaretto, noto pittore, scultore e ceramista titolare dell’omonimo Atelier delle Arti di Albisola Capo.