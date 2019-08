Umberto Santoro e il suo speciale karaoke chiude i “Venerdì Musicali”

Venerdì 23 agosto dalle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi a Borgio Verezzi si chiude la rassegna dei “Venerdì Musicali” con Umberto Santoro e il suo speciale karaoke, in una serata organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa Arcadia. In realtà si tratta di una vera e propria festa in cui si ascolta, si canta e si balla tutti insieme

“Siamo contenti e soddisfatti per la scelta fatta per l’estate con le due rassegne musicali ‘Venerdì Musicali’ e ‘Tributi in piazza san Pietro’, che in maniera differente hanno saputo accontentare i gusti di tutti, giovani e meno giovani, e far vivere due bellissime piazze del nostro borgo, la più antica e la più recente”, commenta Andrea Costa, consigliere comunale delegato al Turismo.

Finita la rassegna musicale non termina però la programmazione estiva cittadina, che prevede ancora dal 25 al 28 agosto la 27esima rassegna cinematografica dedicata a Massimo Troisi al Teatro “Vittorio Gassman” e l’incontro con l’autore Giuseppe Conte il 30 agosto nella sala consiliare comunale.