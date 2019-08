Ultimo appuntamento con le Serate d’Autore

Martedì 20 agosto alle 21.30, presso il Giardino di Sala Marexiano di Borghetto Santo Spirito, ultimo appuntamento della XVI edizione della rassegna “Serate d’Autore 2019”.

Cinzia Ghigliano, illustratrice, fumettista, pittrice e disegnatrice cuneese presenterà con Marco Tomatis, scrittore e sceneggiatore, la graphic novel “Il mistero dell’Isolina” – Comicout Editore.

L’opera, riedita da ComicOut nel 2019 a quarant’anni dalla prima edizione, era apparsa nel 1980 a puntate su Alter Alter, il supplemento a colori di Linus che ospitava, ai tempi, i più bei nomi del fumetto mondiale.

Il mistero dell’Isolina è infatti un interessante romanzo a fumetti che ricostruisce un drammatico caso di inizio ‘900, che ha molto da dire ancora a noi oggi, ma al contempo mostra come una buona ricostruzione storica di un clima e di un’epoca – fumettistica o no – non può prescindere dal contesto letterario, che riesce ad arricchire di sfumature l’ambientazione rievocata.

La vicenda è di stretta attualità: Isolina è vittima di un femminicidio, che viene insabbiato per il coinvolgimento di diversi ufficiali nel crimine. Il testo è scelto con particolare cura e intuizione, e notevole è anche l’espediente grafico con cui vengono resi i vari episodi che costituiscono la vicenda.

In generale, pur mantenendo una forte leggibilità della pagina, come reso necessario dalla volontà divulgativa dell’opera, vi sono numerose sottili soluzioni che rafforzano l’espressività della tavola, di indubbia riuscita. Tra le migliori, quella di rappresentare gli anonimi carnefici di Isolina senza volto, rispecchiando la verità storica (i complici non furono identificati) e accentuando l’efficacia drammatica.

Cinzia Ghigliano è stata una delle prime fumettiste donne in Italia. In questa veste ha collaborato con importanti testate, come Amica, Linus, Corto Maltese, Corriere dei Piccoli e altre ancora conseguendo premi prestigiosi come lo Yellow Kid a Lucca Comics e Andersen per la divulgazione scientifica.

Contemporaneamente si è dedicata all’illustrazione, in particolare nell’editoria per ragazzi, collaborando con le principali case editrici italiane, sempre con grande successo, testimoniato dai premi Gigante delle Langhe e Caran D’Ache. Negli ultimi anni si è concentrata anche sulla pittura.

Tra i suoi lavori più recenti, i disegni per “Le mille e una notte” edito da Donzelli e Lei. Vivian Maier edito da Orecchio Acerbo, che si è aggiudicato il premio Andersen nel 2016 quale miglior libro fatto ad arte.

Quando non disegna o dipinge, insegna illustrazione e fumetto presso la Libera Accademia D’Arte Novalia.

Marco Tomatis ha alle spalle un’esperienza più che trentennale nel campo dell’editoria a fumetti come sceneggiatore, soprattutto per i disegni di Cinzia Ghigliano.

Il suo esordio risale al 1977, con il libro “L’Italia l’è malada” (Ottaviano editore), uscito anche a puntate sul mensile Linus. Si dedica ai fumetti per ragazzi, realizzando, fino a metà circa degli anni ’90, storie e personaggi per i principali giornali italiani del settore, principalmente il “Corriere dei Piccoli” e “Snoopy”.

Successivamente si è un po’ staccato dal fumetto realizzando i testi dei libri illustrati. Collabora con organizzazioni ed enti vari (Touring Club Italiano, Comieco, Slow Food, ecc) per la realizzazioni di opuscoli e volumetti di tipo didattico. Tra i soci fondatori dell’ICWA, (Italian Children’s Writers Association), l’associazione che raggruppa gran parte degli autori italiani per bambini e ragazzi, ne è membro del Direttivo in qualità di responsabile dei rapporti con l’Istituzione Scolastica. In questa veste collabora alla realizzazione dei progetti “Scampia Storytelling” e “Libriamoci” del MIUR.

In questi giorni è inoltre visitabile presso la Biblioteca Civica, fino al prossimo 27 settembre, la mostra “Donne. Soggetto femminile plurale”, che mette in mostra 37 tavole originali di Cinzia Ghigliano, tele dedicate a donne che leggono alcuni autori tra i preferiti dall’autrice. Tra queste anche Isolina. Su prenotazione sono previste anche visite guidate per le scuole.

Dialogherà con l’autore la Dott.ssa Graziella Frasca Gallo. In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno nell’attigua sala.

A detta dell’assessore alla cultura Calcaterra, la conclusione di questa edizione della rassegna Serate d’Autore avverrà “con due autori che attraverso le parole e le immagini chiuderanno un cerchio aperto la scorsa primavera, quando a Borghetto, con il progetto Donne Oltre, è stata dedicata la parte di ponente del lungomare cittadino alle donne, che a causa della violenza sono perite o che con coraggio e tenacia combattono ogni forma di sopraffazione”.

“La rassegna ha riscosso, anche nell’edizione 2019, notevole successo di pubblico e oltre al carisma degli autori e alla qualità dei libri presentati, grande merito va riconosciuto alla dottoressa Graziella Frasca Gallo che, con uno stile unico e con una professionalità senza eguali, riesce sempre a suscitare in noi lettori la curiosità di proseguire la lettura dei testi che vengono proposti durante le presentazioni”.

“Un ringraziamento speciale, inoltre – conclude l’assessore – al tecnico ufficiale della rassegna, il signor Antonio Valastro, che con grande disponibilità ha approntato al meglio tutte le serate. Arrivederci alla rassegna 2020!”.