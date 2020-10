“Ucciderò il gatto di Schroedinger”: la fisica spiegata da Gabriella Greison al Sacco

Savona. Sabato 7 novembre alle ore 21 all’Antico Teatro Sacco l’attrice e autrice Gabriella Greison porta in scena il suo spettacolo “Ucciderò il gatto di Schroedinger”. Siamo in procinto di entrare in quella che gli scienziati chiamano la Seconda Rivoluzione Quantistica (la Prima ha portato tra le nostre mani i laser, i computer, i superconduttori e gli smartphone) e in questo scenario nasce l’esigenza da parte di Greison di dare una nuova narrativa alla fisica quantistica, umana e alla portata di tutti.

“Ucciderò il gatto di Schroedinger” è una storia, un racconto incentrato sul personaggio di Erwin Schroedinger, il fisico austriaco che prima di tutti ha pensato quello che oggi ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e il nostro futuro. Greison ha fatto le sue ricerche a Vienna, dove Schroedinger è nato, ha vissuto ed è conservato l’archivio delle sue pensate, e ha creato questa storia che ha nel gatto di Schoedinger una mirabile metafora di vita.

Il gatto di Schroednger è entrato nel frasario comune, chiunque crede di conoscerlo, è presente in quindici film dell’ultimo decennio, sette serie tv di successo, centinaia di web comics, strisce satiriche, spopola su YouTube, è l’argomento di fisica più rappresentato fuori dagli ambienti scientifici. Anche i ciarlatani del web ne fanno largo uso, quelli che pensano di spiegare la mente tramite la fisica quantistica.

Insomma tutti pensano di conoscerlo ma nessuno sa realmente cosa sia. Soprattutto nessuno conosce il personaggio di Erwin Schroedinger, uno scienziato anni luce lontano dall’ideologia comune: bigamo, amante della bella vita, grande seduttore di bellezze femminili, anticonformista, filosofo, gran camminatore, uomo dai principi altissimi, lontano dagli stereotipi e dalla politica.

La sua amicizia con Albert Einstein, i computer quantistici, l’intelligenza artificiale, la mente quantica, i mondi paralleli, l’entanglement quantistico, gli esperimenti mentali, la sincronicità: tutto questo è “Ucciderò il gatto di Schroedinger”, una storia che non è mai stata raccontata e lascerà tutti senza fiato. In questa serata vedremo un working progress dello spettacolo che debutterà la prossima stagione e sarà presente sul palco anche Marco Caronna.