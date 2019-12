“U paise di macachi” – Animazione con i Giochi di una Volta e Macachi Lab

Sabato 7 dicembre dalle ore 14:30 in via della Rovere ad Albisola Superiore ci sarà una divertentissima animazione a cura dell’asd Giochi di una Volta in collaborazione con Macachi Lab. I bambini vestiti come i personaggi del presepe e divisi in squadre parteciperanno ad una caccia al tesoro lungo la via.

Ad attenderli nelle diverse tappe i figuranti del presepe tradizionale: ciascuno racconterà la propria storia e darà ai bimbi il macaco da inserire nel presepe e che sarà realizzato presso la vetrina della Panetteria Pescetto.

Per i più piccoli invece un laboratorio di addobbi natalizi. Al termine cioccolata calda per tutti.