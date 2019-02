Tutto pronto per la sesta edizione di “Savona in fiore”

Sabato 9 e domenica 10 marzo dalle 9 alle 20 in corso Italia a Savona si rinnova l’appuntamento con “Savona in Fiore”, la manifestazione dedicata ai fiori e al florovivaismo giunta ormai alla sua sesta edizione.

L’edizione 2019 vedrà la presenza di espositori che metteranno in mostra piante, fiori, composizioni floreali, essenze, creazioni, accessori e oggetti di artigianato dedicati interamente al mondo vegetale. Per due giorni il cuore della città, più precisamente Corso Italia, sarà trasformato in un tripudio di colori e profumi.