“Tutti su per terra” Festa del commercio equosolidale a Celle Ligure

A Celle Ligure, dal 7 al 18 agosto 2019, torna “Tutti su per terra” la festa del commercio equosolidale. Manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Bottega della Solidarietà.

Programma

– 8 agosto alle ore 21, spazio teatrale della Sala Consiliare di via Boagno:

“NO PLANET B”

I giovani hanno ricevuto in eredità un mondo ricoperto di plastica, solo la loro capacità di sognare un mondo diverso compirà un piccolo miracolo.

Teatro, musica, danza a cura della coreografa Valeria Chiara Puppo e dei suoi allievi di danza contemporanea.

“IL PUNTO”

Un condominio è più di quel che può sembrare. Un microcosmo condominiale dove serpeggiano la diffidenza e la paura del diverso.

Performance dei partecipanti al laboratorio di teatro fisico condotto da Dario Apicella e Valeria Chiara Puppo

– 10 agosto alle ore 21,30 spazio teatrale della Sala Consiliare di via Boagno:

LIVE PAINTING IN MUSICA

Un mare di note e pittura dal vivo con il caffè

Concerto del gruppo “Il ponte di Zan” e performance di live painting a cura dell’artista Rosi Marsala

– 13 agosto alle ore 21, via Boagno all’aperto di fronte al mare:

“TRA TERRA E CIELO”

Performance di acrobatica aerea e danza a cura della Compagnia Joujoux Folies di Genova

– 17 agosto alle ore 21, spazio teatrale della Sala Consiliare di via Boagno:

“Viaggio nella canzone italiana”

Brani d’autore dagli anni ’40 ai nostri giorni, dalla canzone napoletana allo swing,

dalla canzone d’autore al rock e al jazz. Le scenografie saranno disegnate e proiettate in tempo reale dall’artista Alex Raso.

Marta Giardina voce, Simone Tassara chitarra. Alex Raso visual artist performing. A cura di Traumfabrik e Progetto Cine Indipendente.

Cosa si potrà trovare a “Tutti su per terra” a Celle Ligure?

– Una mostra mercato dei prodotti alimentari e artigianali del commercio equo e solidale, più di 100 mq di esposizione con alimentari del commercio equo e solidale, di LiberaTerra, a km 0, con cosmetici biologici, con artigianato artistico da Asia, Africa ed America Latina e la LINEA MODA Altromercato e le creazioni delle economie carcerarie.

Quest’anno una particolare attenzione sarà dedicata ai prodotti creati con materiale riciclato come i bellissimi gioielli e manufatti in carta di giornale creati dagli artigiani dello Sri Lanka o gli accessori creati con plastica o tessuti riciclati ideati in Vietnam, Thailandia e Bangladesh.

Momenti di ASSAGGIO per degustare e conoscere la storia di alcuni prodotti del commercio equosolidale Altromercato:

– 9 agosto ore 18-20 Alla scoperta della Molecola, la nuova cola equosolidale

– 11 agosto ore 18-20 Alla scoperta delle confetture tropicali

– 12 agosto ore 18-20 Alla scoperta del guara-nito

– 14 agosto ore 18-20 Alla scoperta del cioccolato fondente

– 16 agosto ore 18-20 Alla scoperta del cioccolato aromatizzato