“Tutti insieme alle Canarie!” – Sorrisi e genialità in chiave savonese con Elio

“Datemi una maschera e vi dirò la verità”, diceva Oscar Wilde ed è con lo stesso spirito che, sorridendo, l’Opera Giocosa di Savona porta in scena sabato 13 luglio alle ore 21 sulla Fortezza del Priamar “Tutti insieme alle Canarie!”. Nato da un’idea di Matteo Peirone, savonesissimo interprete lirico di fama mondiale che ne ha scritto anche i testi ispirandosi a “L’impresario delle Canarie” di Domenico Sarri, lo spettacolo è un viaggio divertente all’interno delle dinamiche universali della vita racchiuse soltanto in un’epoca diversa dalla nostra.

Come avverte il sottotitolo dell’opera “Uno spasso barocco tra primedonne, impresari, poeti e castrati. Con la presenza straordinaria di un grandissimo compositore” l’ambito storico in cui ci si muoverà, il ‘700, non sarà quello attuale ma di attualissimo avrà il gioco delle parti che sempre muove la sorti quotidiane delle persone.

Di sicuro impatto è la partecipazione di Stefano Belisari, alias il popolare Elio, il popolare frontman del gruppo Elio e le Storie Tese, che farà la parte di Benedetto Marcello cimentandosi anche con il flauto traverso. Oltre a Peirone nella parte di Nibbio sarà Linda Campanella a recitare la parte della protagonista Dorina mentre il regista Jacopo Marchisio interpreterà Cesareo, il poeta “vessato” dai continui capricci di Dorina. Sarà Paolo Spadaro, savonese attualmente in pianta stabile al Teatro alla Scala di Milano, ad interpretare Maestro Spadino e dirigere un’altra eccellenza savonese come il Voxonus Ensemble.

Nella parte del Casertino si calerà Jacopo Facchini in sostituzione di Luigi Schifano, bloccato da problemi di salute. Da rilevare il cameo di Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa, nel ruolo del Signor Giovanni, intendente dell’Opera. Da segnalare la partecipazione dei mimi della compagnia teatrale dei Cattivi Maestri di Savona e del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” mentre i costumi sono delle sartorie Alchimia di Napoli e Bianchi di Milano.

Per Di Stefano “‘Tutti insieme alle Canarie!’ rappresenta l’ennesima originale valorizzazione non soltanto di un patrimonio artistico come quello che cura l’unico teatro di tradizione della Liguria e di tutto il Nord Ovest ma anche di tutti coloro che, ad ogni latitudine, portano in alto il nome di Savona. ‘Un bel dì vedremo’, la stagione lirica estiva dell’Opera Giocosa, chiude i battenti nel migliore dei modi dopo aver ‘dialogato’ con la città grazie alla magia di ‘Madama Butterfly’ con la regia di Renata Scotto, che ha riscosso tanti consensi”.

“Tornare a Savona è sempre una grande emozione resa più grande dal fatto che, in questo caso, mi sono pure occupato di scrivere il testo – spiega Matteo Peirone – Il testo originario da cui siamo partiti, ‘L’impresario delle Canarie’, è musicato da un musicista quasi sconosciuto come Domenico Sarri mentre il libretto è invece stato scritto da quello che è probabilmente il più grande poeta del ‘700, ovvero Pietro Mestastasio. Abbiamo aggiunto alcune parti di fantasia come quella proprio di Casertino oppure di Cesareo oltre che la presenza di uno dei più grandi compositori del ‘700, Benedetto Marcello, che sarà interpretato dal celebre Elio del gruppo Elio e le Storie Tese e che canterà e suonerà”.

“Seguendo la trama dell’opera di Sarri la messinscena è molto pulita e semplice – prosegue Jacopo Marchisio, regista e interprete di Cesareo, personaggio inventato da Matteo Peirone – i nostri inserimenti musicali creeranno invece delle parentesi che sono proprie della magia che trasmette la musica e il teatro”.

“Dopo tanti spettacoli in giro per il mondo, per una savonese come me tornare nella propria città è sempre un’emozione – dice Linda Campanella – Il mio personaggio è Dorina, la primadonna, attorniata da tanti personaggi maschili che la adorano e la servono. È una diva capricciosa che accoglierà in casa uno strano impresario che arriva dalle Canarie e successivamente il grande compositore Benedetto Marcello, con il quale non si sa bene quale tipo di relazione abbia. Lo svolgimento della trama, estremamente divertente, svelerà ogni cosa”.

A rendere la rappresentazione ancora più significativa contribuirà anche una bella iniziativa. L’Opera Giocosa e la Rari Nantes Savona, società che in questi giorni alla piscina “Zanelli” sta ospitando il collegiale della Nazionale Ragazze di nuoto sincronizzato che gareggeranno in Coppa Comen a Ginevra, apriranno idealmente alle atlete e ai tecnici e dirigenti azzurri il sipario su Savona in un’occasione unica e in uno dei suoi angoli più suggestivi. “Ci teniamo particolarmente a valorizzare il patrimonio dell’arte e a farlo conoscere nel nome di Savona – sottolinea Di Stefano – con la Rari Nantes e il suo presidente Maurizio Maricone ci siamo trovati concordi nel creare questa occasione che unisce i valori dello sport e della cultura”.