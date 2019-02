Domenica 24 febbraio, dalle ore 14.30 in poi, appuntamento con il Carnevale di Toirano!

Tutti in maschera al Palazzetto dello Sport di via Aldo Moro: in programma la festa di Carnevale per tutti, con animazione, giochi e musica. Al termine del pomeriggio ci sarà l’immancabile pentolaccia!

Ci sarà una ricca merenda offerta da ASD Toirano, Centro Anziani Aurora, Il Portico, Pasticceria Bogliorio, Alimentari da Cinzia e Conad Toirano!

L’evento è organizzato dal team di volontari dell’ASD Toirano.