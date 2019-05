“Tutti giù per terra” – Festeggiamo l’estate al Parco dell’Accoglienza

Sabato 1 giugno alle 15 appuntamento al Parco dell’Accoglienza presso il Santuario della Pace, in via della Pace 301, ad Albisola Superiore, per festeggiare insieme finalmente l’arrivo dell’estate!

Il parco è aperto da metà maggio tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle ore 17 e per sabato 1 giugno è in programma un pomeriggio, pensato per famiglie e bambini di tutte le età, con la presenza del Ludobus, a cura dell’Associazione Respiro. Nel grande prato del parco saranno allestiti giochi che hanno origine nella tradizione popolare, realizzati con materiali di recupero, per rievocare memorie d’infanzia.

Il parco è una nuova area verde in città nata da un progetto che è il risultato della sinergia fra il Comune, con il progetto SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, l’Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Gesù e Arcimedia. Il progetto di recupero e apertura al pubblico si inserisce nel percorso, avviato da tempo dal Comune, di ripristino e valorizzazione della rete sentieristica, portato avanti in collaborazione con le scuole, l’AIB Protezione Civile e con il progetto SPRAR, che annovera fra gli obiettivi l’accoglienza integrata e la condivisione attiva e partecipata della cittadinanza e delle sue associazioni di volontariato, rispetto a tutte le iniziative ed i servizi svolti dai beneficiari del progetto.

Il parco è raggiungibile con il bus della linea 7/ di TPL oppure in auto, con possibilità di parcheggio all’interno della struttura. Da lunedì 10 giugno e fino alla fine dell’estate sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.