Tutti “a tavola” all’Ambra per “La cena dei cretini” con Nino Formicola e Max Pisu!

È un cartellone ricco e di qualità quello che offre la nuova stagione della rassegna “AlbengAteatro2020”, organizzata da Teatro Ingaunia con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga e diretta da Mario Mesiano. Il programma comprende nove spettacoli di prosa, di cui sette in abbonamento e due fuori abbonamento, dal 3 gennaio al 6 aprile.

Lunedì 3 febbraio alle ore 21 al Teatro Ambra i divertentissimi Nino Formicola e Max Pisu si metteranno “a tavola” per “La cena dei cretini” di Francis Veber, per la regia dello stesso Formicola. Ogni mercoledì sera un gruppo amici della Parigi bene, stanchi e annoiati, organizzano la cosiddetta “cena dei cretini” in cui sono presenti ignari personaggi creduti stupidi, per riderne e farsene beffa tutta la sera. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta.

Francois, il “cretino” di questa serata, invitato e scovato da Pierre, ribalterà la situazione passando da vittima a carnefice! Riuscirà infatti a creare una serie di problemi a Pierre, arrivando persino a mettergli in crisi il matrimonio, in un crescendo di gag, malintesi e situazioni comiche paradossali ed esplosive.

“Siamo molto grati al pubblico dell’Ambra e soddisfatti per come la gente sta reagendo alle nostre proposte – dichiara Mesiano – I riconoscimenti più grandi per il nostro lavoro sono proprio la vicinanza e il sostegno del pubblico che da anni ci segue e dimostra l’apprezzamento per quello che riusciamo a fare per la nostra amata Albenga. Invito tutti a regalare e regalarsi un abbonamento o uno spettacolo a teatro”.

Il Teatro Ambra è aperto il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Gli altri punti vendita sono la Libreria Le Torri ad Albenga (telefono 0182555999) e il Bar Bacicin a Ceriale (telefono 0182992024).