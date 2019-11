“Tutte le direzioni – Storie e canzoni al volante” in scena al Teatro Sacco

“Tutte le direzioni – Storie e canzoni al volante” è il titolo dello spettacolo che sarà presentato sabato 30 novembre alle ore 21 all’Antico Teatro Sacco di Savona per la rassegna “Un Sacco di Emozioni” (è molto gradita la prenotazione).

Scritto e diretto da Lidia Giannuzzi, lo spettacolo ha per protagonisti Domenico Baldini, Bruno Demartini, Roberta De Donatis, Francesco M. Giacobbe, Lorenzo Marmorato, Martina Pittaluga. Le musiche sono a cura di Lorenzo Marmorato e Martina Pittaluga, scene e costumi di Lidia Giannuzzi.

È un viaggio immaginario di sei persone, amici, sconosciuti, parenti, conoscenti attraverso le loro esperienze di viaggio in auto; viaggi, code, rotonde, traffico, pulitori di vetri, bla bla car; parole, note, riso, pianto; tutto scorre come i chilometri o il tempo che si passa in macchina. Quel carro che si muove senza trazione animale che ci accompagna dagli anni cinquanta in poi e che presto diventerà elettrica e non farà più quel familiare rumore ma continuerà ad essere la nostra casa su ruote, a raccontare tanto di ognuno di noi e ad accompagnarci in tante esperienze della nostra vita.

La Pozzanghera torna ad uno spettacolo teatralmusicale dopo “Confesso che ho bevuto – Canzoni e racconti divini”, “Giorgio perdonaci – Omaggio a Giorgio Gaber” e “D.O.C. Dentro Ogni Calice”, per provare ancora ad emozionare con la formula note e parole, teatro e musica.