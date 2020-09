“Tutta casa, letto e chiesa”: monologhi sulla condizione femminile con Marina De Juli

Savona. Sabato 3 ottobre alle ore 21 l’Antico Teatro Sacco inaugura la sua nuova stagione con lo spettacolo di monologhi sulla condizione femminile “Tutta casa, letto e chiesa” di Franca Rame e Dario Fo, con Marina De Juli e per la regia di Franca Rame.

Una donna che ha tutto all’interno della propria casa vive secondo i canoni offerti dalla tv ma non ha la cosa più importante: il rispetto da parte del marito e la fiducia in se stessa. Scopre una dirimpettaia che non aveva mai visto e le confida, in un narrare tragicomico, la sua vita. Un brano per ridere e riflettere porta alla ribalta tutto l’universo di sentimenti ed emozioni a lungo represse dalla donna d’oggi, risucchiata dallo stress della vita quotidiana e dai ritmi che il “sesso debole” è costretto a tenere, diviso tra casa e lavoro.

La seconda parte dello spettacolo è dedicata all’argomento sesso. Se ne parla sia attraverso un’esilarante lezione d’orgasmi sia con un’antica giullarata, piena di umorismo e poesia e con una morale dal titolo “La parpaja topola”.

Lo spettacolo tra il comico e il grottesco si dipana fra un’ironia sapiente e uno slancio alla riflessione, all’impegno sociale, tra i tanti perché lasciati senza risposte, il tutto visto con gli occhi delle donne che non hanno perso la capacità di ridere guardandosi allo specchio.

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza anche in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 il teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata e pertanto è necessaria la prenotazione.