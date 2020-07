“Tune to Radio Gaga”: concerto tributo ai Queen sul molo Marinai d’Italia

Varazze. C’è ancora voglia dei Queen a due anni dal successo del film “Bohemian Rhapsody”: anche per questo sabato 25 luglio alle ore 21:30 sul molo Marinai d’Italia si terrà il concerto “Tune to Radio Gaga”.

L’omonima band presenterà infatti i più grandi successi del famoso gruppo d’oltremanica, eseguendoli completamente dal vivo e senza ausilio di alcuna sequenza o parte preregistrata.

I Radio Gaga nascono a Genova nel 2001 e nel giro di pochi anni si consolidano in Liguria e in tutto il Nord Italia come una delle band di riferimento per gli amanti della storica band britannica. L’intento e la passione dei Radio Gaga è sempre stata quella di riproporre tutti i più celebri successi dei Queen, dagli esordi sino alla prematura dipartita del cantante Freddy Mercury.

La band è composta da affermati musicisti del panorama musicale: Giorgio Pezzi (voce), Elisabetta Rondanina (voce), Fabio Perisinotti (chitarra e voce), Roberto Maragliano (batteria e voce), Fabrizio Argenziano (basso e voce) e Andrea Antolini (tastiere e voce).