“Tropicana” – I Frigopruduzioni in scena alla Kronostagione

Sabato 2 marzo alle ore 21 allo Spazio Bruno di via Dante Alighieri 1 ad Albenga la XII Kronostagione prosegue con lo spettacolo “Tropicana”, un progetto di Frigoproduzioni, giovane e brillante compagnia milanese composta da Francesco Alberici, Claudia Marsicano e Daniele Turconi, già vincitori del Premio Teatrale Borsa Pancirolli con il loro precedente e acclamatissimo spettacolo “SocialMente” ad Albenga durante la decima Kronostagione.

Tropicana è il succo di frutta numero uno al mondo, leader di mercato negli Stati Uniti, in Francia e Gran Bretagna. È il 1947 quando Antonio Rossi, un emigrante siciliano, crea in Florida un impianto di pastorizzazione e imbottigliamento di spremuta d’arancia. Negli anni Sessanta Tropicana è la prima società a vendere le spremute della Florida oltreoceano. “Tropicana” è un brano del Gruppo Italiano. Dopo aver dominato le classifiche dell’estate 1983, anno di uscita, è diventato un brano simbolo dell’estate tout-court, passando alla storia come inno alla leggerezza estiva, ballo di gruppo per eccellenza e immancabile colonna sonora di ogni villaggio turistico.

Ma di che cosa parla veramente questa canzone? Sul palco l’identità della compagnia si sovrappone a quella del Gruppo Italiano, in un cortocircuito tra identità reali e immaginarie, in cui ogni attore sembra fare outing delle proprie debolezze, vigliaccherie e speranze. Lo spettacolo, tra ironia e non sense, cela il malessere di una generazione senza ideali, una generazione che “esplode” tra balli superficiali, bevendo una bibita dolce.

L’analisi del testo di una canzone diventa il pretesto per una lenta immersione negli abissi, alla ricerca del nero che è sempre nascosto dentro un involucro colorato e del punto di contatto tra quel nero e questo attuale che ci sommerge.

Biglietteria: sabato ore 16 – 19 / botteghino Spazio Bruno ore 20:30

Costo: intero euro 15 / studenti under 26 euro 12

Al termine dello spettacolo si cenerà tutti insieme nel dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto