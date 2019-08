Trio organo e percussioni in concerto al Festival “Armonie Sacre”

Dopo alcuni anni di assenza torna a Laigueglia il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale Rapallo Musica, giunta alla ventunesima edizione consecutiva. La manifestazione aderisce al Festival Organistico del Nord Ovest, progetto che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte.

Martedì 6 agosto alle ore 21:15 la Chiesa parrocchiale San Matteo ospita l’esibizione del trio formato dai percussionisti Pietro Micheletti e Mario Scolari e da Fausto Caporali, docente presso il Conservatorio di Torino e organista del Duomo di Cremona. Si tratterà di una magnifica occasione per ascoltare l’organo “Vegezzi – Bossi” (1932), restaurato nel 2018, in un programma che si preannuncia di grande interesse anche per la commistione timbrica originata dagli strumenti impiegati. Gli autori prescelti sono Widor, Viene, Fauré, Dupré e lo stesso Caporali.

Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Laigueglia.

Programma

Charles-Marie Widor (1844 – 1937), Variations (dalla V Sinfonia)

Fausto Caporali, Improvvisazione in forma di Variazioni su tema dato

Louis Vierne (1870 – 1937), Naiades, Op. 55 n. 4 – Toccata, Op. 53 n. 6

Gabriel Fauré (1945 – 1924), Sicilienne

Marcel Dupré (1886 – 1971) Toccata (dalla II Sinfonia)

Fausto Caporali, Improvvisazione in forma di Adagio e Toccata su tema dato

Fausto Caporali , Improvvisazione – Concerto per organo e percussioni (Allegro drammatico – Passacaglia – Bolero – Inno)