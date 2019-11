Trio Bobo “Sensurround Tour” at The Tube Live Club

Chapeau, The Tube Live Club e Ponderosa Music & Art presentano “Sensurround”, terzo album del Trio Bobo, uscito in ottobre, dopo “Trio Bobo” (2005) e “Pepper Games” (2016): un lavoro che punta a mettere definitivamente a fuoco lo stile peculiare e i concetti che dal 2002 Faso, Christian Meyer e Alessio Menconi cercano di portare avanti, ovvero “musica ben composta e registrata live da uomini in carne ed ossa, come si faceva negli anni ’70”.

Il Trio Bobo è colore, varietà e amore totale per la musica: gli strumenti dialogano, giocano e creano un ibrido caldo e vitale. “Sensurround” è un album pieno di composizioni diverse che creano un ibrido sorretto da una tecnica eccellente e mai ostentata.

“Sensurround” vuole essere l’album che riassume tutte le influenze musicali che formano il dna del trio: jazz, rock, blues, progressive, funk e anche un po’ di discomusic, il tutto condito con spezie estratte da ritmi africani.

Contributo concerto: 15 €. Ingresso riservato ai soci ARCI: la tessera con validità dall’1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 può essere richiesta nella sera di spettacolo al costo di € 10.