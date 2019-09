Tributo “All’ombra dell’ultimo sole” a Varazze

Tutti i cittadini che possiedono una chitarra e sanno suonare “Il pescatore” nella tonalità di “LA maggiore” sono invitati a Varazze per assistere e partecipare al tributo popolare itinerante “All’ombra dell’ultimo sole”.

L’appuntamento è giovedì 19 settembre alle 17.30, in piazza Bovani a Varazze, dove gli artisti Edoardo Chiesa, Marco Cravero e Dino Cerruti daranno il benvenuto a tutti i partecipanti con “Il suonatore Jones” e con “La canzone di Marinella”. Seguirà la presentazione del libro di Federico Pistone “Tutto De André” (Arcana). Infine il gruppo “Palcoscenico danza” diretto da Giovanna Badano eseguirà una originale coreografia sulle note di “Smisurata preghiera”.

Alle 18.30 la banda musicale Cardinal Cagliero, suonando “Volta la carta”, “La canzone dell’amore perduto” e “Don Raffaé”, guiderà pubblico e artisti prima alla Passeggiata a mare e poi alla spiaggia comunale accanto al Molo dove, nella luce del tramonto, tutti i partecipanti eseguiranno “Il pescatore” guidati dal coro Quattro Canti diretto da Gianni Martini.

Dopo il tramonto, altri artisti testimonieranno il loro affetto per Faber. Fra questi, l’attrice Rita Testa (Preghiera in Gennaio), il rapper RedLine (Il bombarolo), la Crew hip hop di ASD DanzaStudio Varazze (Geordie), la band Zueno (Un giudice), i Vegetti (Â çímma), TieniViva Gospel Choir (Spiritual), Team Pocket (Via del Campo), Ferruccio Masci e Antonio Barone con una canzone originale.

Al termine delle esibizioni, Gian Piero Alloisio, con l’apporto di tutti i presenti, congederà il pubblico con Crêuza de mä. Per chi volesse unirsi all’esecuzione, la tonalità è “MI maggiore”.

Il tributo fa parte della settima edizione di “Genova per Voi”, talent per autori di canzoni prodotto da ATID con il sostegno di SIAE, del Comune di Varazze e con la collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi.