“Tributo alla Discomusic” con i Libero Arbitrio per l’Associazione Padre Hermann

Dal 2001 l’Associazione Amici di Padre Hermann svolge un’azione di sensibilizzazione e sostegno all’attività del sacerdote salesiano in Rwanda. Ogni anno allo scopo di far conoscere l’impegno, l’attività, i propri progetti organizza una serata benefica, occasione anche per ringraziare i volontari che si adoperano quotidianamente togliendo tempo ai proprio amici, famigliari, impegni.

Venerdì 9 agosto alle 21:30 in piazza Partigiani l’appuntamento sarà con la nota live band Libero Arbitrio, che omaggerà l’Associazione Amici di Padre Hermann con una serata di festa e intrattenimento.

Musicisti legati da una forte passione per la musica e di consolidate esperienze musicali propongono un “Tributo alla Discomusic” degli anni ’70 e ’80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata. Le coreografie firmate da Renzo Bergamo (coreografo e ballerino RAI e Mediaset) impreziosiscono lo spettacolo. Grinta, passione, energia e tanto divertimento per uno show rigorosamente dal vivo tutto da vivere.

Ecco chi sono: Roberto “Bobo” Campana (batteria), Alfredo Silvestri (tastiere), Andrea Capitano (chitarra), Cristoforo Florio (basso), i cantanti Zack “Il Bianco”, Elena Aloe e Cristina Di Bartolo e le ballerine Giada Ricotti e Giada D’Amico.