“Tribute to Children” e la band “Lady Groove” al Riviera Music Festival di Alassio

Mercoledì 3 luglio, nell’ambito del Riviera Music Festival di Alassio, appuntamento con “Tribute to Children”, evento dedicato ai bimbi (e non solo) e alla solidarietà, che vede la presenza degli stand di tutte le associazioni Onlus operanti sul territorio.

La serata spettacolo che inizierà con la consueta baby dance, avrà come ospiti d’eccezione la piccola Melissa Di Pasca e Marco Boni, i giovani talenti che hanno rappresentato l’Italia a Minsk in Bielorussia classificandosi al settimo posto nell’ambito dello scorso Junior Eurovision Song Contest con il brano “What is love”, scritto tra gli altri da un altro alassino doc Franco Fasano.

A seguire il concerto della “Lady Groove” la band emergente composta da musicisti alassini di grande esperienza che proporrà uno straordinario ed inedito tributo a Bruno Mars.