“TrekYoga & Go”: escursione con pausa yogica intorno al borgo storico di Varigotti

Finale Ligure. Domenica 13 dicembre Surf & Sea Days e DianoTrek propongono il “Trekking con pausa yogica”, un’escursione ad anello di 8 km in cui cammineremo sopra il borgo storico di Varigotti, dal passato segnato dalle invasioni saracene e di cui si notano chiari segni nell’architettura del centro storico.

Dopo una tappa obbligata dalla vecchia torre di Punta Crena guadagniamo rapidamente quota fino a giungere, con scorci mozzafiato sulla Baia dei Saraceni, alla Chiesa San Lorenzo. Qui faremo la nostra pausa yogica per poi ripartire su un sentiero impervio ma bellissimo, che in breve ci porta a ulteriori punti panoramici imperdibili.

Dopo il pranzo al sacco faremo ritorno chiudendo l’anello con l’Isola di Bergeggi e la silhouette dei rilievi del Beigua in vista. Finiremo in bellezza attraversando due minuscole borgate che ci riportano al punto di partenza grazie ad alcune mulattiere storiche.

Il ritrovo sarà a Varigotti al parcheggio in strada di Isasco 2. L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19 del giorno prima della partenza. La quota di partecipazione è di 20 € + 5 € per tesseramento/assicurazione a Surf and SeaDays; quota di partecipazione under 6 anni compresi: gratuito; dai 7 ai 15 anni 10 € + tessera associativa/assicurativa. La quota comprende escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE Davide Fornaro, istruttrice yoga Raquel Macedo dello studio Diano Yoga di Diano Marina e fotografo di Surf & Sea Days.

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro), telo e/o tappetino per yoga. A disposizione tappetini opportunamente sanificati per chi ne avesse bisogno. Il trasporto del tappetino è a carico del singolo ed è comunque gradito il proprio. Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherine protettiva omologata CE (almeno 2), gel idroalcolico omologato CE.