Trekking Langhemare

L’Associazione Roero Langhemare organizza un trekking emozionale che privilegia lo stare insieme e la scoperta più che il raggiungimento nel minor tempo possibile della meta. Camminare e lasciarsi sorprendere immersi nella natura, soprattutto in particolari zone, si presta ad approfondimenti naturalistici, storici, antropologici e culturali in stretta relazione con i territori attraversati. Il trekking sarà condotto dall’accompagnatore naturalistico ed educatore Luca Sibona.

Domenica 1 settembre è in programma il percorso Murialdo – Osiglia – Bormida (17 km circa). Murialdo: castagno monumentale; Tecci. Osiglia: lago. Bormida: museo arredi sacri, fotografico e ricostruzione carbonaia; cena in loco; pernottamento presso il B&B La casa di Magalì.

Lunedì 2 settembre è in programma il percorso Bormida – Finale Ligure “La via della Regina o via Beretta” (25 km circa). Bormida: Piano Sottano, sorgenti; cultura del castagno, la “Via Beretta”. Località Madonna della Neve: bivacchi, nevere; rifugio Vivaio Forestale Pian dei Corsi. Calice Ligure Carbuta: Cappella di San Rocco; resti di fontane e selciati. Finale Ligure località Montesordo: la Pietra del Finale; grotte. Località Perti: chiesa dei “cinque campanili”; cripta romanica, Castel Govone e Castel San Giovanni. Arrivo a Finalborgo.

Costo: € 100 intero, € 80 per i tesserati Roero Langhemare (tessera annuale € 20). È possibile effettuare anche una sola tappa al costo di € 30. Dalle quote sono esclusi pasti, pernottamenti e altri percorsi per raggiungere o lasciare le mete intermedie e finali. I costi di vitto e alloggio dell’accompagnatore saranno ripartiti tra i partecipanti.

Informazioni su abbigliamento e attrezzatura e prenotazioni: 3397627691 / roerolanghemare@gmail.com