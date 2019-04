Martedì 30 aprile trekking culturale alla scoperta della storia di Savona con l’Associazione Amici del San Giacomo, dalla Cattedrale al Complesso San Giacomo.

Partenza ore 16:30. Alle 18 dibattito con i giovani sul “Passato e futuro del San Giacomo” in Sala Cappa presso la Città dei Papi in via dei Mille 4.

Sono invitati gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado.