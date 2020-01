Trekking con gli asini e “Risottata” nel fine settimana del Parco Asinolla

Passate le feste natalizie tornano i consueti appuntamenti del fine settimana al Parco Natura Asinolla a Pietra Ligure, i cui ospiti potranno usufruire di tutti i servizi del parco e della struttura. Si inizia sabato 11 gennaio dalle ore 14:30 con il trekking insieme agli asinelli, a seguire giochi e fiabe in compagnia dello staff e per finire una supermerenda per tutti i partecipanti.

Domenica 12 gennaio spazio ancora alle specialità gastronomiche del territorio: Asinolla proseguirà a lanciare iniziative legate ai prodotti tipici e all’enogastronomia abbinate ad una location naturalistica d’eccezione in cui mangiare in compagnia e allegria. Così ecco la “Risottata” dalle 12:30 con un menù che include antipasti, risotti e dolci della tradizione ligure.

Nel 2020 il parco punterà sempre più sullo slow trekking, una nuova offerta per il settore outdoor che prevede passeggiate con gli asini nei percorsi dell’immediato entroterra pietrese e della Val Maremola. Asinolla si conferma dunque in prima linea nel binomio animali – natura in un contesto panoramico unico, suggestivo e di assoluto relax.

Informazioni e prenotazioni: 3391771999 / 3337329813 / 3475672522