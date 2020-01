Trekking con gli asinelli e gastronomia ligure nel weekend ad Asinolla

Prosegue la programmazione di eventi nei fine settimana al Parco Natura Asinolla di Pietra Ligure.

Sabato 1 febbraio dalle ore 14:30 ci sarà il consueto trekking con gli asinelli grazie all’organizzazione dello staff. A seguire una supermerenda per tutti i partecipanti all’iniziativa, genitori e bambini.

Lo slow trekking, la nuova offerta per il settore outdoor che prevede passeggiate con gli asini nei percorsi dell’immediato entroterra pietrese e della Val Maremola, si conferma una scelta vincente e aumentano le richieste.

Domenica 2 febbraio spazio ancora alle specialità gastronomiche del territorio in una location naturalistica d’eccezione in cui poter mangiare in compagnia e allegria. Dalle 12:30 l’evento “Il mare ad Asinolla”: il menù comprende antipasti, buridda e dolci.

Asinolla vi aspetta dunque per un altro weekend tutto da vivere! Gli ospiti potranno usufruire di tutti i servizi del parco e della struttura. Informazioni e prenotazioni ai numeri di telefono 3391771999 / 3337329813 / 3475672522.