Trek dei Frati con il CEA e Roero Langhemare

In bilico tra ambienti da visitare e luoghi in cui sostare una visita alle grotte dell’Edera, dell’Acqua, del Morto, dei Passi Cattivi, del Parroco, senza dimenticare i Frati, le rocce più conosciute della zona. Inoltre qualcosa di sconosciuto ai più… Inizia a “collezionare” le grotte del Finalese!

Luogo di ritrovo: strada provinciale per Feglino, ponte in ferro presso l’Agriturismo A Ca’ di Alice. Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia. Torcia e frontalino opzionali. Contributo: € 12 (ridotto € 10 per under 14 e altre categorie).

L’escursione è organizzata dal CEA nel contesto del programma “Finale Natura Landscape & Archeotrekking” e dall’Associazione Roero Langhemare – Trek Avventura per Tutti.