Trek avventura “Verezzi sconosciuta”

Un percorso a tratti inedito in cui la lecceta si alternerà alla macchia mediterranea. Fossili e grotte abitate dal tempo che fu, antichi insediamenti all’aperto dell’età dei metalli, resti di una torretta di segnalazione con di fronte il mare aperto, doline e borghi meravigliosi affacciati sul golfo.

Tutto questo nella nella trek avventura alla scoperta della “Verezzi sconosciuta” con i resti del Castellaro, le grotte dimenticate e il “semaforo” napoleonico, a cura del CEA Centro Educazione Ambientale nell’ambito del programma “Finale Natura Landscape & Archeotrekking”.

Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia. Torcia e frontalino opzionali. Contributo: intero € 12, ridotto per under 14 e altre categorie € 10. Info: Luca Sibona 3397627691 ore 9:30 – 15.