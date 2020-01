“Tre papà per un bebè” al Teatro Osvaldo Chebello

Lunedì 30 marzo alle ore 21 al Teatro “Osvaldo Chebello” a Cairo Montenotte ci saranno “Tre papà per un bebè”: Nicola Canonico, Mario Zamma e Giuseppe Cantore, insieme ad Alessia Fabiani portano in scena infatti la produzione di Good Moon & Problem Solving del testo di Antonio Grosso, diretti da Roberto D’Alessandro.

Tre amici quarantenni vivono nello stesso appartamento, ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita da single: un donnaiolo impenitente, un omosessuale eccentrico e un laureato in Ginecologia con problemi con l’altro sesso. All’improvviso in questo tranquillo ménage domestico piomba un neonato di pochi mesi e a complicare la situazione giunge anche, in maniera inaspettata, una misteriosa e avvenente ragazza.

All’improvviso arrivo del neonato i tre uomini cominciano giorno dopo giorno a mettere in gioco le loro proprie priorità e i propri sentimenti. Il piccolo porterà nelle loro esistenze una rivoluzione tale che li guiderà a capire il vero senso della vita e li libererà finalmente dal Peter Pan che c’è in ogni uomo per ritrovare la propria maturità fra le braccia del bebè.

Tra pappe, ninna nanne e pannolini i tre affronteranno problematiche mai immaginate e l’arrivo della bella e curiosa ragazza metterà a dura prova la determinazione dei tre neopapà. La commedia affronta dunque in maniera leggera la tematica della paternità e dell’amore per i figli in un susseguirsi di comicità e strane riflessioni, intervallati da momenti teneri e poetici e con un finale inaspettato.