“Tradizioni e innovazioni ad Albissola Marina”: visita guidata gratuita alla scoperta della ceramica

All’interno delle manifestazioni del Festival della Maiolica, come ormai consuetudine, l’associazione Lino Berzoini, in collaborazione con i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, cura un paio di visite guidate gratuite, tra luglio e settembre, dedicate al territorio, alla

storia e all’arte della cittadina ligure, rivolte a singoli e gruppi di appassionati della storia e cultura albisolese, a turisti o semplici curiosi.

Il secondo appuntamento di quest’anno si svolgerà sabato 14 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 ad Albissola Marina.

Il luogo di incontro sarà il centro espositivo MuDA. L’itinerario vuole far luce su un periodo, tra seconda metà del XIX e inizi XX secolo, in cui la ceramica di pregio ha ritrovato un nuovo slancio e, ad Albisola, ha preparato la grande stagione artistica del Novecento.

Partendo dalla mostra allestita al MuDA “Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini, tradizione ed innovazione in ceramica” si pone l’attenzione sulla figura di Nicolò Poggi – artista e artefice della riscoperta della maiolica e dell’adozione dello Stile Liberty – e Lina Poggi Assalini – abile e coraggiosa imprenditrice, artefice di ceramiche innovative nel corso del Novecento – che ha continuato l’attività della manifattura Poggi.

Si proseguirà con la mostra alla fornace Alba Docilia “Ceramica tra Fornaci savonesi ed albisolesi tra fine Ottocento e inizio Novecento. Le fornaci storiche savonesi ed albisolesi” in cui oltre settanta opere presentano la produzione delle maggiori fornaci liguri di questo periodo:

san Sebastiano e Moreno, Musso, Folco, Ricci, Tambuscio, Piccone, Mazzotti 1903, Revol.

L’argomento offrirà lo spunto per visitare la fornace Alba Docilia e la fornace Poggi, in via Isola, che conserva l’antica muffola in situ.

Il percorso si snoderà, quindi, per il centro storico alla ricerca di testimonianze vecchie oltre un secolo: resti di antiche manifatture, come a Pozzo Garitta o piazza Nicolò Poggi, e opere d’arte a cielo aperto poco note al grande pubblico.

In caso di gruppi è gradita la prenotazione. Info: 333 5648914, associazioneberzoini@gmail.com, www.arteneidintorni.it.