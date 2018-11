Tractor Pulling Vallebormida – Prima edizione

Arriva in Val Bormida, sul confine con la provincia di Cuneo, la prima edizione del Tractor Pulling, la cui storia ha inizio nelle campagne americane, alla fine del secolo XIX: durante la festa del Paese gli agricoltori usavano scommettere sui loro equipaggi equini e sulle loro capacità di tiro e forza.

Si caricava un piano in legno o un carro con un peso via via crescente, finchè un solo equipaggio riusciva a muovere il convoglio percorrendo il tracciato rettilineo in terra battuta ed il proprietario incassava la posta. Quando nei campi i cavalli furono lentamente sostituiti da mezzi motorizzati lo sport cambiò nome in “tractor pulling” o “power pulling”.

Il Tractor Pulling è uno sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato (slitta) su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano).

L’evento si svolgerà a Cengio, in località Brignoletta, domenica 19 agosto ma gli organizzatori sono già all’opera per allestire il campo gara e le aree limitrofe dove troverà spazio anche il raduno di trattori d’epoca e non.

La prima edizione del Tractor Pulling Val Bormida è riservata a trattori di serie (sono previste varie categorie con due slitte – da 0 a 500 CV ) e si svolgerà in un suggestivo contesto rustico all’insegna del più genuino divertimento e tipicità gastronomiche.

L’evento è fortemente voluto dai Fratelli Castagneto dall’omonima azienda agricola di Saliceto (CN) e da Caffè Vittorio di Saliceto, entrambi golden sponsor, ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Cengio, la Pro Loco e Power Pulling Italia (P.P.I.), società sportiva nata a Beinette (CN) il 15 gennaio 2014 per trasmettere lo sport del power pulling in Italia.