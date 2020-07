“Tracce di-rotte”: Nicoletta Gatti espone alla Lavanderia di Albissola Marina

Albissola Marina. L’associazione culturale “Angelo Ruga”, nel rispetto delle normative di sicurezza per il contenimento del Covid-19, riprende la propria attività culturale con il patrocinio dei Comuni di Albissola Marina e Clavesana.

In questo contesto la sede della Lavanderia, in via Stefano Grosso 49, da sabato 1 agosto (inaugurazione alle ore 18) a lunedì 31 agosto ospita “Tracce di-rotte”, mostra personale dell’artista gallaratese Nicoletta Gatti (orari: giovedì ore 21 – 23, sabato ore 17 – 19). Durante l’inaugurazione sarà presentato il terzo numero dei “Quaderni della Lavanderia”, dedicato all’artista ospite, con contributi di maestri dell’arte contemporanea e critici di chiara fama.

Gatti nasce nel 1959 dal pittore tortonese Umberto, dal quale eredita la passione per la pittura e l’arte in generale. Nel 1998 frequenta a Milano l’Accademia delle Arti Applicate dell’Arch. Skoff diplomandosi poi con formazione architettonica. La necessità, da sempre latente, di sporcarsi le mani con il colore ad olio si manifesta solo nel 2008.

Frequenta quindi un corso di pittura alla scuola d’arte Ar.vi.ma di Pavia, dove accanto alla pittrice Monica Anselmi mette a punto gli insegnamenti tecnici già respirati in passato presso lo studio del padre. Inizia a studiare attraverso i testi di Itten il comportamento del colore, ad osservarne accuratamente le sue singole modalità di espressione, a cogliere le corrispondenze tra colori primari e secondari, tra toni caldi e freddi, per poter sviluppare autonomamente un suo percorso. Si iscrive quindi al corso di Cromatologia tenuto dall’artista Marco Casentini all’Accademia di Brera di Milano dove presenta le sue prime opere.

La ricerca dell’equilibrio cromatico diventa l’elemento fondamentale e, facendo un percorso inverso, il disegno è dettato dai colori che creano la vera struttura del dipinto. Gli anni dal 2000 al 2015 sono anni di sperimentazione, il suo “modus operandi” è soggetto a continue trasformazioni attraverso le quali va strutturando un suo linguaggio pittorico.