Tra Sogno e Realtà con lo spettacolo teatrale “Frullallero”

Martedì 2 luglio alle ore 21:15 al Parco comunale Faraggiana si terrà il primo appuntamento con la rassegna dedicata all’infanzia “Tra Sogno e Realtà”. In scena uno spettacolo che si sviluppa intorno al tema del cibo e dei sapori, del mangiare e dell’essere mangiati, con storie e canzoni da gustare per la gioia del corpo e della mente, dal titolo “Frullallero”, una produzione della compagnia teatrale torinese Assemblea Teatro con la regia di Loredana Perissinotto, i testi di Loredana Perissinotto, Pinin Carpi, Valeria Moretti, Bruno Tognolini e le scene di Mauro Bellei.

Sfileranno sul palcoscenico, in un susseguirsi di ritmo serrato, divertente e coinvolgente, le fiabe rivolte all’infanzia interamente interpretate dalle straordinarie Cristiana Voglino e Valentina Volpatto. Ogni elemento di questo spettacolo contribuisce a generare una sensazione di meraviglia sia nei più piccini che negli spettatori più adulti: la scenografia stessa infatti, giocata ad arte sul disvelamento progressivo di diversi ambienti, ricorda la magia delle scatole cinesi che mantengono viva la tensione della scoperta.

Le diverse fiabe di “Frullallero” affrontano discorsi molto delicati, come quello dei rifiuti, della morte animale, delle manie alimentari e degli scopi dell’alimentazione ma sempre in maniera lieve e con grazia, per far presa sui più piccolini senza però impressionarli.