“Tra cello e cielo” – L’Ensemble Dodecacellos in concerto nel cuore del lago di Osiglia

Non una rivoluzione ma sicuramente un giorno da ricordare quello di domenica 14 luglio per gli abitanti e i turisti di Osiglia: per la prima volta dal centro del lago risuonerà la musica dei violoncellisti dell’Ensemble Dodecacellos, diretti dal maestro Andrea Albertini, che si esibiranno sull’acqua – anche per loro una prima assoluta – a partire dalle 18:30 nel concerto “Tra cello e cielo”.

L’Ensemble Dodecacellos è una formazione da camera che ha avuto il suo debutto nel 2010 per la serata conclusiva di “Perosiana”, festival di musica sacra, insieme al grande attore Ugo Pagliai. L’idea del direttore Albertini è creare un gruppo che diffonda la musica “colta” strumentale attraverso trascrizioni da lui stesso effettuate per il violoncello, il più affascinante tra gli strumenti ad arco. Il repertorio abbraccia tutta la storia della musica dal binomio barocco Bach – Haendel, passando attraverso indimenticati romantici come Mascagni e Saint-Saens, fino alla musica dei nostri tempi con Rota, Piazzolla, Morricone, Mancini.

Il concerto apre con “Away” (S. Sharp-Nelson), “Cello Song” (J. S. Bach) e “Allegro in sol minore” (A. Vivaldi) per proseguire con un omaggio a Ennio Morricone e uno a Nino Rota, “Ave Maria” (A.Piazzolla), “Folaghe” (F. De Andrè), “Over the rainbow” (H. Arlen), “Terra Aria” (G. Sollima); chiude un omaggio ad Astor Piazzolla. L’ensemble si esibisce con Davide Ravasio (sassofono), Luca Moretti (percussioni); pianoforte e direzione: Andrea Albertini.

L’evento è uno degli oltre 350 inseriti nel calendario da maggio a settembre del Festival Identità e Territorio, progetto culturale di rete curato dal Comitato Matrice, a cui hanno aderito 60 Comuni delle quattro provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e Savona. “La realizzazione di questo primo concerto sul lago rappresenta un’occasione unica di valorizzazione del patrimonio dell’area naturalistica protetta – afferma la sindaca Paola Scarzella – Coltivare una nuova vocazione culturale da affiancare a quella del canottaggio e della pesca sportiva, di grande attrattività, è una delle strategie che la nostra amministrazione vuole mettere in atto e perseguire per lo sviluppo locale dei prossimi anni”.

Il concerto sarà godibile dall’imbarcadero e dal belvedere del bar Al Mazut, posti sulle due rive opposte del lago. L’area riservata alla visione del pubblico sarà accessibile dalle ore 17. La piattaforma realizzata dalla &ECO Srl, fornitore di quella pensata dall’artista Christo per il lago d’Iseo, galleggerà a circa 30 metri dalla riva, ancorata alla costa con un “vitone” che sopporta il peso di 800 kg. Quattro ancore impediranno alla piattaforma di prendere il largo. I concertisti raggiungeranno la piattaforma in modo originale, da scoprire al momento.