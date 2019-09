Tour “Architetture S.i.p.e. in Valbormida”

In occasione delle Giornate del Patrimonio 2019 TrattoPunto Industrial Tourism invita al tour guidato “Architetture S.i.p.e. in Valbormida”, un percorso studiato per fare conoscere e ammirare gli edifici di archeologia industriale costruiti tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento presenti nella storica zona produttiva della Valbormida.

Il programma della mattinata sarà così articolato:

– appuntamento alle ore 10 presso il parcheggio davanti all’ex stabilimento Ferrania e visita in esterno degli edifici attorno al sito industriale

– ore 11 spostamento in autonomia verso il villaggio operaio di Prasottano

– ore 12 partenza in direzione Cengio per la visita esterna del villaggio operaio e del dopolavoro

A guidare la visita saranno presenti Lidia Giusto, archivista, storica dell’arte e cofounder di TrattoPunto, e Luca Viglierchio, esperto in architettura. L’evento è in collaborazione con il Ferrania Film Museum. Il tour guidato è gratuito e rientra all’interno dei “Percorsi Fotosensibili” organizzati dal team di studiosi e ricercatori che fanno parte del network di TrattoPunto.

Per prenotarsi è necessario inviare un sms di conferma partecipazione al numero di telefono 3496916119 indicando il numero delle persone presenti. Durante il tour sarà possibile scattare fotografie agli edifici, consigliamo vivamente di attrezzarvi di macchina fotografica. Per chi lo gradisce la mattinata si conclude con il pranzo presso l’Osteria del Castello a Cengio Alta. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, sarà possibile visitare il Ferrania Film Museum.