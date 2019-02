“Torniamo umani” – Incontro con don Luigi Verdi

Mercoledì 13 febbraio alle 21 nella Chiesa San Paolo a Savona si terrà l’incontro dal titolo “Torniamo umani” con don Luigi Verdi, una figura di grande spiritualità nota e apprezzata in tutta Italia.

Nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) nel 1958, don Verdi ha cominciato subito il suo cammino di sacerdote in Casentino, a Pratovecchio. Dopo una profonda crisi personale e spirituale nel 1991 ha chiesto al vescovo di Fiesole di poter realizzare a Romena un’esperienza di fraternità.

In pochi anni la pieve, che era sporadicamente visitata da qualche gruppo di turisti e utilizzata dai pochi parrocchiani, è divenuta un luogo d’incontro per migliaia di viandanti in cammino verso una qualità di vita più autentica e verso un tessuto diverso di relazioni.