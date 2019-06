Torna a Ceriale “Letti di notte”, la notte bianca del libro e delle librerie

Sabato 22 giugno, dopo la pausa del 2018, torna a Ceriale la notte bianca del libro e delle librerie, organizzato in tutta Italia da ‘ ‘Letteratura Rinnovabile” ogni anno nel mese di giugno. Tema dell’edizione di quest’anno è ‘Libertà’ Patrocinata dal Comune, la nostra Letti di notte è frutto di una riuscita collaborazione tra la Pro Loco, la Biblioteca Civica A. Sasso, l’associazione culturale Sciuscia e colla, l’associazione Amici di Peagna, il GAVI, Gruppo Astrofili Volontari Ingauni, Mondadori Bookstore Loano, il Gruppo teatrale Quelli del mercoledì e l’attrice Nicole Vignola.

Un programma nutrito e vario che inizia con una proposta rivolta ai più piccoli: due letture-spettacolo animate e cantate: ”Liberi AMO la fantasia” nella piazza della Chiesa e ” Il Cantalibro” negli spazi dell’ex Cantiere in Lungomare A. Diaz.

Una accattivante novità di questa seconda edizione sarà il Silent Walking lungo la riva del mare con letture in cuffia a cura di Nicole Vignolasul tema libertà.

Non mancheranno momenti più “canonici” come quello nella sala Riflessi a mare, in Lungomare 91 con l’Associazione Amici di Peagna che dal 1981 organizza ogni anno la prestigiosa Rassegna dei libri di Liguria e la presentazione dell’ultimo libro di Enrico Musso ” Esercizi di potere”. Entrambi gli incontri saranno gestiti da Graziella Frasca Gallo. Al termine delle presentazioni un ricco buffet verrà offerto ai presenti dal Ristobar Bagni Ceriale.

E ancora “letture in libertà” a cura della Pro Loco e del Gruppo teatrale Quelli del mercoledì sulle panche davanti al Pontile

E poi, in attesa degli Astrofili, stelle cartonate e libri giganti faranno da sfondo per simpatiche foto di grandi e piccini

Sulla balconata del Pontile a partire dalle 22:30, il Gruppo Astrofili Volontari Ingauni ( G.A.V.I. ) mostrerà stelle, pianeti e galassie a chi vorrà misurare il proprio senso della libertà con le distanze astronomiche e le meraviglie del cielo.