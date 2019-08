“Torce e Lanterne” – Passeggiata guidata in notturna sul Sentiero Azzurro

Il CEA Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua propone domenica 11 agosto dalle ore 21 un’esperienza suggestiva e originale: una passeggiata in notturna lungo il Sentiero Azzurro di Ellera, promossa dal Comune di Albisola Superiore. Il facile sentiero si sviluppa ad anello seguendo il corso del torrente tra fasce, costruzioni rurali e tratti di bosco con essenze mediterranee e suggestivi scorci sul borgo di Ellera.

Durante la passeggiata si alterneranno osservazioni delle essenze tipiche della macchia mediterranea e delle erbette del preboggion, in una serata resa magica dallo spettacolo astronomico delle stelle cadenti. Una volta arrivati al termine del sentiero, in piazza Cairoli, per i bambini sarà possibile, guidati dagli educatori del CEA, cimentarsi nella creazione di un’originale lanterna con materiali poveri e di recupero da portare via con sé a ricordo dell’esperienza.

Ritrovo in piazza Cairoli a Ellera. La visita guidata è gratuita e a libera partecipazione. Presentarsi muniti di torcia. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.