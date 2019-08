ToiRUN 2019

Tre anni dopo il successo della “Corriamo Insieme per Carmela”, nata da un’idea di Diego Marino, sabato 24 agosto si torna a correre a Toirano. L’ASD Toirano in collaborazione con l’Atletica Ceriale San Giorgio e con il patrocinio del Comune organizza la ToiRUN. È confermato il percorso di 6.3 km ma sono in programma anche una camminata di 3 km e corse per bambini su brevi distanze.

Il ritrovo sarà alle ore 17:30 nel Parco del Marchese, la partenza è prevista per le 19 mentre quella della camminata alle 19:15. A seguire le premiazioni; oltre ai primi tre assoluti e alle prime tre assolute verranno premiati i primi tre di ogni singola categoria anagrafica.

Informazioni e preiscrizioni: sportivatoirano@libero.it / christiangalfre@ivg.it / 3939819619