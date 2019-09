Toirano, concerto degli “Smile Anyway”

Smile Anyway è un gruppo di amici musicisti non professionisti che da meno di un anno sono giunti al nucleo attuale da percorsi ed esperienze musicali diverse. Come amano raccontarsi, si sono incontrati grazie a fortunate circostanze.

Il gruppo si sviluppa intorno alla splendida e calda voce di Rosy Upia che, vincitrice di XFactor a Santo Domingo e per la gioia di chi la accompagna ed ascolta, circa dieci anni fa, per amore, ha deciso di lasciare Santo Domingo e venire a vivere in Italia.

La affiancano cinque musicisti che, professionisti in altri settori, hanno coltivato la passione per la musica fino dall’adolescenza e, quindi, come dicono loro sorridendo, dal tempo di Noe’. Due chitarre, Claudio De Michelis e Marco Sala, basso (Renato Buonfardieci), tastiera (Marco Dentella) e batteria (Max Perseghin), compongono la parte strumentale del gruppo.

Il genere musicale che propongono, reinterpreta brani celebri che spaziano nei classici della musica degli ultimi 40 anni. Rosy con uno suo stile personale affronta canzoni di Amy Winehouse, Pink Floyd, Tina Turner, Sade’ e altre cover internazionali, senza tralasciare anche grandi successi italiani. A questi si aggiungono i brani dei Dire Straits, cantati da Marco Sala.

L’obiettivo di questo gruppo di amici-musicisti è quello di divertirsi e di far divertire chi li ascolta, regalando, attraverso i loro concerti, un paio di ore di sereno intrattenimento con il loro amore per la musica, “sorridendo comunque” come recita il nome della band.