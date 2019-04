“Ti racconto una storia” con Edoardo Leo al Teatro Chebello

Dopo il successo dei due spettacoli di produzione “Il dio del massacro” e “La strana coppia” la stagione teatrale cairese si concluderà domenica 28 aprile alle ore 21 con uno degli appuntamenti più attesi: sul palcoscenico del “Chebello” salirà l’attore e regista romano Edoardo Leo.

“Ti racconto una storia” è uno spettacolo di appunti, suggestioni, letture e pensieri che Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornali, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

L’appuntamento inizialmente previsto per il 12 maggio è stato anticipato al 28 aprile in quanto l’attore sarà impegnato nella lavorazione di un nuovo film dai primi giorni di maggio. La biglietteria sarà aperta venerdì 26 aprile dalle ore 16:30 alle 18:30 e domenica 28 aprile dalle ore 20 sino ad inizio spettacolo. Prezzi: intero € 20 / ridotto under 20 € 15.