The Winstons feat Richard Sinclair al Riviera Jazz & Blues Festival

Il Riviera Jazz & Blues Festival giunge alla sua terza edizione e riparte quest’anno con la sua formula itinerante. Forte di un’organizzazione rodata, porterà su sei differenti piazze della provincia di Savona alcuni fra i principali esponenti del mondo jazz, blues e afrobeat. La manifestazione vuole creare un momento non solo di divertimento ma di intrattenimento di qualità, accessibile a tutti e in grado di lasciare qualcosa di positivo allo spettatore. Per cercare di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, come ogni anno, si è scelto di mettere ad ingresso gratuito tutte le serate.

Sabato 20 luglio alle ore 21 al Parco Faraggiana di Albissola Marina saranno in concerto The Winstons feat Richard Sinclair (Caravan). The Winstons sono un power trio di fuoriclasse: basso, batteria, tastiere e voci dedito alla psichedelia e al culto dell’anarchia ancestrale. Forse i loro nomi non vi diranno molto, se non la marca di sigarette ma le loro facce hanno comunque un che di familiare. Enro, Rob e Linnon Winstons hanno trovato la sintonia perfetta in una nuvola fumosa di sonorità psico-jazz-garage, che con sensibilità contemporanea omaggiano il progressive rock inglese.

Ed è negli acquitrini maleodoranti del prog che navigano, non curanti dello sporco che resta addosso ai vestiti. E chissenefrega, tanto lo sporco nel rock’n’roll diventa puro stile… I loro grandi templi non sono lontani dal pianeta Gong: si stagliano nell’orizzonte di una Canterbury distrutta, a destra dalla tomba di Hugh Hopper dei Soft Machine e a sinistra di quella di Kevin Ayers. Nel 2015 il primo omonimo album “The Winstons”, seguito nel 2016 dal singolo “Golden Brown/Black Shopping Bag” rilasciato anche in uno stilosissiomo 45 giri. Ora è la volta di “Smith”, il secondo album!

Per questa data avranno l’onore di ospitare la Special Guest, musa della scena di Canterbury, Mr. Richard Sinclair, leader della band progressive inglese Caravan!

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure, Spotorno, Albissola Marina e Finale Ligure, oltreché da Radio Skylab, Boom Celle Blues Festival e I Feel Good Finale.