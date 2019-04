“The time is now” – Concerto del coro gospel The Golden Guys

Sabato 13 aprile alle 20:45 il coro gospel The Golden Guys di Brescia canterà nella chiesa di santa Maria Giuseppa Rossello a Savona per un evento di raccolta fondi per la parrocchia. L’iniziativa “The time is now” è coordinata dal gruppo scout Agesci Savona 10, che proprio nei locali della comunità svolge buona parte delle sue attività.

L’ingresso sarà ad offerta e il ricavato contribuirà al pagamento degli ingenti lavori di restauro e riparazione del tetto della chiesa.

Il coro calca da due decenni i palchi di tutta Italia, portando con sé un’interpretazione peculiare della musica gospel, un percorso dalle sonorità originali afroamericane ai suoi più contemporanei delle odierne interpretazioni. Dirige il gruppo Paola Milzani, fondatrice del progetto nel 1996: formatasi presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si è specializzata in canto artistico e didattica della musica, prima di calcare numerosi palcoscenici nazionali e internazionali.

Nelle settimane scorse sono stati ospiti in Vaticano per un concerto tenutosi in Sala Nervi. The Golden Guys conta oggi venti voci, tra soprani, mezzosoprani, contralti, tenori, baritoni e bassi. Al loro fianco anche quattro strumentisti: Giovanni Colombo, Michele Gentilini, Matteo Milesi e Alessandro Vaccaro, impegnati rispettivamente con pianoforte, chitarra, batteria e basso. Del gruppo fa parte anche il savonese Guido Cremonino.

Particolarmente significativo il fatto che questa intensa serata di preghiera in musica avvenga alla vigilia della Settimana santa.