“The sound of Europe” – Il Bangor Lady Choir in concerto

Sabato 27 aprile alle ore 16:30 nel suggestivo contesto di piazza dei Leoni le cinquanta voci femminili del Bangor Lady Choir, proveniente da Bangor (Irlanda del Nord), eseguirà brani e canti del programma “The sound of Europe”, accompagnate dalla pianista Catriona McElhinney.

L’evento è promosso dalla Fondazione Gian Maria Oddi in collaborazione con l’Associazione Green ButterFlies, promotrice del progetto “Peregrinus”, condotto in Albenga da alcune scolaresche, che ha già consentito in passato di ospitare gruppi musicali della Repubblica d’Irlanda e dell’Ulster (Irlanda del Nord).

La manifestazione precederà il secondo evento della giornata costituito dalla lettura, all’interno del Battistero, di versi tratti dalla “Divina Commedia” a cura del professor Giannino Balbis, previsto per le ore 17:30.