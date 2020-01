The Smuggler Brothers live at Raindogs House

Ispirati dalle composizioni dei maestri delle colonne sonore e dall’oscuro e variegato mondo della Library Music italiana e internazionale degli anni ’60 e ’70, i brani degli Smuggler Brothers sono un incontro di jazz, funk e rock psych strumentale, che lascia spazio alla fantasia dell’ascoltatore, che potrà così girare il suo personalissimo film mentale.

Il gruppo gira sui palchi sin dal 2011 e ha all’attivo un album omonimo realizzato nel 2015 (esclusivamente in vinile) per l’etichetta palermitana Tone Deaf. Dopo diversi cambi di formazione, che da una piccola orchestra di otto elementi si è stabilizzata in un quintetto, oggi il gruppo è composto da Claudio Terzo (sax), Roberto Orlando (chitarra), Vincenzo Nuzzo (basso), Giovanni Di Martino (tastiere e synth) e Giorgio Bovì (batteria).

Nel 2018 vengono ingaggiati dalla Schema Records per la realizzazione del loro secondo album “Musione”, prodotto da Massimo Martellotta (Calibro 35) e pubblicato il 10 maggio 2019. “Musione” è il loro personale tributo a Palermo e alla Sicilia. Un’antologia sonora, composta da dieci brani che racconta scorci, personaggi e situazioni dell’isola più grande del Mediterraneo. Musicalmente un mix eterogeneo di funk prog, library music e forti richiami siculomediterranei.