The Persuaders in concerto a “La Canzone di Serenella”

Per l’ultimo appuntamento dell’anno “La Canzone di Serenella” venerdì 28 dicembre alle ore 19:30 ospita The Persuaders, che per l’occasione presenteranno alcune canzoni inedite del loro ultimo album, che nel bene e nel male raccontano le storie e le vite di due musicisti e scritte a quattro mani (e dieci corde).

Annie La Rouge Marsala (voce solista e chitarra) e Simone Perata (basso e seconda voce), conosciuti come The Persuaders, esordiscono al Festival “Perché Bardino è Bardino”, mettendosi subito in luce per la particolarità della loro formazione. Da allora vivono un crescendo di esibizioni sia in diversi locali di Savona e provincia sia ad un paio di prestigiosi contest (“Su la Testa” e “Poppy Contest 2015”), riscuotendo grande apprezzamento di pubblico.

Nel loro repertorio d’autore convivono le composizioni di Annie, arricchite dagli arrangiamenti di Simone, e quelle più recenti, scritte a quattro mani: composizioni intense, gradevoli, piene di ottima musicalità e atmosfere preziose. Si riconoscono le diverse influenze delle precedenti esperienze musicali di entrambi e l’affinità dei loro gusti si esprime in brani davvero personali e mai scontati.

Grande buffet e brindisi offerto dalla cucina dei Serenella di corso Vittorio Veneto 73R.