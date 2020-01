The Di Maggio Connection + The Liptones live at Raindogs House

The Di Maggio Connection mixano con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del r’n’r, rockabilly e neosurf rock con un tocco di hardknocking swing: una miscela esplosiva!

Leader e fondatore della band è Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto membro onorario della Rockabilly Hall of Fame americana, esponente di punta della scena r’n’r internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori

chitarristi mondiali.

La band con Matteo Giannetti al contrabbasso e Marco Barsanti alla batteria vanta esibizioni in 24 Paesi.

The Liptones Rockabilly Experience è un trio rockabilly nato a Genova nel maggio 2017 da un’idea di Michele “El Kike” Olmo (chitarrista e produttore dei Fetish Calaveras) e Loris “Dr Feelgood” Andreotti (bassista degli Acini d’Eva).

La formazione è quella classica del rockabilly anni ’80, voce vibrante e chitarrone “twang”, contrabbasso slap e stand up drum. Nel giugno 2019 la formazione si rinnova, accogliendo alla batteria William Blisset. Il sound è esplosivo e graffiante, fa cantare e scatenare: impossibile non ballare ascoltando un concerto di The Liptones Rockabilly Experience. I brani eseguiti sono sapientemente riarrangiati, spaziando dai classici “Stray Cats” di Brian Setzer alle più famose hit degli anni ’80, aromatizzate da un pizzico di psychobilly.

Il loro spettacolo unico e coinvolgente ha fatto subito guadagnare loro notorietà, tanto da diventare nel 2018 band di supporto a Genova di una delle più grandi star della storia del rock e del punk: Glen Matlock dei Sex Pistols.

Ingresso 10 € con tessera ARCI