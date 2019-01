“The Bubbles Rock Show” – La magia delle bolle di sapone in scena al Gassman

Bolle di sapone, magia, illusione e tanta leggerezza saranno gli ingredienti di “The Bubbles Rock Show”, lo spettacolo di Billy Bolla e del Maestro Le Mat, protagonista sul palcoscenico del Teatro Gassman di Borgio Verezzi sabato 16 febbraio alle ore 21. Uno show allegro, inserito nella rassegna di teatro ragazzi “Sabato a Teatro”, organizzata con la collaborazione del Comune e la direzione artistica di Luca Malvicini e I.So. Theatre, che consentirà al pubblico di catapultarsi in un mondo surreale fatto di bolle giganti, infuocate e ricoperte di neve.

“The Bubbles Rock Show” è un vero viaggio poetico e circense tra incursioni di fisarmonica e tanto rock’n’roll suonato dal vivo, dove tutto sembra possibile, anche dar fuoco ad una bolla di sapone. ‘A sfidare le leggi della fisica e a domare gli elementi’ sarà l’abile Billy Bolla, performer reduce da numerose apparizioni televisive, accompagnato alla fisarmonica dal Maestro Le Mat, per quello che sarà uno spettacolo suggestivo, ricco di risate.

Si passerà dalla bolla che non scoppia a quelle giganti che volano alte come draghi alati, per poi arrivare tra le bolle infuocate o coperte di neve ed approdare avvolti da una bolla, alla Grande Tempesta Finale.

Biglietti: adulti e bambini 6 €

Tutti i biglietti saranno acquistabili presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20.

Abbonamento 30 € (6 spettacoli esclusi gli spettacoli del Barone Rampante)x

Alessandro Martignoni, in arte Billy Bolla, è un domatore di bolle: lui le fiuta nell’aria, le cerca, le fa apparire e sparire, le cattura e ci gioca attraverso cerchietti di tutte le dimensioni, bastoni di ogni tipo, attrezzi improbabili e con le mani. Performer e fantasista scopre le bolle di sapone come strumento espressivo dopo diverse altre esperienze nel mondo dell’arte.

Diventato allievo del più grande “mastro bollaio” italiano (Renzo Lovisolo) in pochi anni si afferma come artista delle bolle arrivando in finale ad Italia’s Got Talent (novembre 2013) ed esibendosi con i suoi spettacoli e le sue performance in televisione (Domenica In, Pequenos Gigantes, X Factor, I Soliti Ignoti) e nei più svariati contesti in tutta Italia ed all’estero. È inoltre costruttore di attrezzi e giochi per i professionisti del settore e insegnante, in numerosi corsi in tutta Italia, rivolti a coloro che si vogliono avvicinare per passione o per lavoro a questo magico mondo.

Matteo Curatella, in arte Il Maestro LeMat, è invece un cantastorie, narratore, attore e musicista, ma anche clown, drammaturgo, regista, formatore teatrale e musicale. L’amore per la vita, l’arte, la curiosità, la meraviglia e gli incontri sono il motore che lo spingono nella sua ricerca artistica.