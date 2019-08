“The Beat Art Concept by Rudy Mas” – Finissage della mostra “Il sogno di Adelasia”

Domenica 11 agosto al Grand Hotel Alassio Resort & SPA, in via Gramsci 2, ritorna uno degli appuntamenti più attesi: “The Beat Art Concept by Rudy Mas”. La serata quest’anno coincide con il finissage della mostra “Il sogno di Adelasia”, inaugurata il 27 luglio e i cui autori sono il pittore Rudy Mascheretti e il fotografo Emerson Fortunato.

“The Beat Art” vedrà in apertura il maestro Luca Griotto con la cantante Greta Mascheretti, che allieteranno la cena del Grand Hotel. A continuazione Gabry Sax accompagnerà la performance di Rudy che dipingerà la modella di Adelasia, fotografata da Emerson con il costume originale fornito dall’Associazione Vecchia Alassio. A sorpresa questa originale performance musicale ed espressiva avrà come realizzazione finale un’opera inerente al tema della principessa Adelasia.

L’esposizione, che è il tema di questa edizione di “The Beat Art Concept”, è stata dedicata interamente alla città di Alassio e ha avuto per protagonista una figura cara agli abitanti della cittadina regina della Riviera delle Palme: Adelasia, principessa dalla storia travagliata e piena di romanticismo. La serata quest’anno si presenta piena di pathos grazie a questo viaggio simbolico attraverso il tempo e questa figura poetica a tratti mitologica.

Rudy Mas, bergamasco di nascita, vive e lavora ad Alassio. Artista eclettico, congedato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara con 110 e lode con una tesi di design, ha esposto in Italia e all’estero ottenendo premi e riconoscimenti. Rudy Mascheretti, in arte Rudy Mas, crea nel 2012 una dirompente novità nel mondo dell’arte e del suono: il suo “The Beat Art Concept”, con cui quale dipinge la musica e suona la pittura. È il primo deejay e artista al mondo capace di mixare i suoi dischi e dipingere in tempo reale una grande tela posta alle sue spalle.

Lo show è impreziosito dall’accompagnamento del talentuoso sassofonista Gabry Sax. L’artista alassino si è già esibito con successo a Dubai, New York, Londra, Barcellona, Ginevra, Lugano, Marsiglia, Montecarlo, in Ruanda per beneficenza e in varie regioni italiane.